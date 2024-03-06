Астрологический прогноз на 6 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день желательно посвятить делам, начатым ранее – новые вряд ли окажутся успешными.

Символ дня: морская раковина.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня представляют собой серьезную опасность, поэтому необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: возможны озарения, дающие ответы на многие жизненные вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о том, что произойдет с человеком в ближайшее время.

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность по отношению к воде.

Цитата дня: "Когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота, оставшаяся после плохого, заполняется сама собой, а чтобы заполнить пустоту, оставшуюся после хорошего, нужно найти что-то лучшее" (Эрнест Хемингуэй).

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