В Сумской области прогремели 222 взрыва

Стала известна ситуация на пограничии по состоянию на 21.00 5 марта 2024 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 222 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (26 взрывов), АГС (30 взрывов), артиллерии (10 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлен обстрел из АГС (14 взрывов), артиллерии (3 взрыва) и минометов (11 взрывов).

Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).

Эсманьская громада: были пулеметные обстрелы и минометные обстрелы (5 взрывов).

Путивльская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).

Миропольская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (15 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).

Новослободская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).

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Краснопольская громадв: осуществлен обстрел из РСЗО, артиллерии (7 взрывов) и минометов (3 взрыва).

Юнаковская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Середино-будская громада: враг бил из РСЗО (10 взрывов). В результате обстрела получил ранения местный житель.

Дружбовская громада: россияне ударили из РСЗО (20 взрывов).

Шалыгинская громада: произведен обстрел из АГС (15 взрывов), из пулемета и миномета (2 взрыва).

Напомним, что в Сумах есть три "прилета" в разных частях города.

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