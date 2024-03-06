У Сумській області пролунало 222 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 5 березня 2024 року.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (26 вибухів), АГС (30 вибухів), артилерії (10 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС (14 вибухів), артилерії (3 вибухи) та мінометів (11 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).

Есманьська громада: були кулеметні обстріли та мінометні обстріли (5 вибухів).

Путивльська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (15 вибухів) та мінометний обстріл (14 вибухів).

Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

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Краснопільська громада: здійснено обстріл з РСЗВ, артилерії (7 вибухів) та мінометів (3 вибухи).

Юнаківська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (10 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.

Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (20 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено обстріл з АГС (15 вибухів), з кулемету та міномету (2 вибухи).

Нагадаємо, що у Сумах є три "прильоти" у різних частинах міста.

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