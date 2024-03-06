Последствия атаки беспилотников: в Сумах есть три "прилета" в разных частях города

На местах работают все аварийно-спасательные службы.
В ночь на 6 марта 2024 года ночью Сумы атаковали БпЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает Сумская ОВА в сообщении в социальных сетях.
К сожалению, есть три прилета в разных частях города.
На местах работают все аварийно-спасательные службы.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия авиационных ударов уточняются.
Будьте внимательны и осторожны и во время сигнала воздушной тревоги всегда спускайтесь в укрытие.
Напомним, что в Киевской области работают силы ПВО.
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