Белый дом убежден в единстве союзников и партнеров Украины

Украина не просит другие страны командировать войска для ее поддержки в войне против РФ, однако нуждается в оружии,

Соединенные Штаты Америки убеждены, что союзники и партнеры Украины сохраняют единство в вопросе ее поддержки в условиях агрессии РФ, что подтверждается совместными действиями.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби в ответ на вопрос, обеспокоены ли США тем, что среди союзников Украины наметились какие-то разногласия, — пишет Укринформ.

"Нет, мы видим огромную международную поддержку и единство вокруг Украины", — подчеркнул представитель администрации США.

На прошлой неделе президент Байден встречался с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони, и они «мощно» выступили в вопросе поддержки Украины. Такую же позицию в последнее время продемонстрировали и другие лидеры.

Кирби добавил, что среди стран, поддерживающих Украину, «сохраняется невероятное единство». По его словам, все разделяют обеспокоенность о том, что будет с международной безопасностью, если позволит Путину захватить Украину.

Представитель администрации США в очередной раз подчеркнул, что Украина не просит другие страны отправлять войска для ее поддержки в войне против РФ, однако нуждается в оружии, боеприпасах и другой помощи.

Но представитель Белого дома выразил обеспокоенность, что промедление в Конгрессе США с принятием помощи Украине фактически уже повлекло «губительное влияние» на украинских военных на поле боя.

«Это – главная обеспокоенность, и уже давно прошло время, чтобы получить инструменты, необходимые для обороны», — подчеркнул советник Белого дома.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун. Но закон о предоставлении поддержки Украине так и не был принят.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.