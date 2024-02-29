Глава Пентагона: если Украина падет, НАТО придется воевать с Россией

Ллойд Остин уверен, что страны Балтии могут стать жертвами агрессии Путина.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что странам НАТО придется воевать с Россией, если Украина проиграет в войне с РФ.
Об этом он сказал во время слушаний в Палате представителей США.
"Если Украина потерпит поражение, Путин на этом не остановится. Он просто продолжит продвигаться дальше и атаковать суверенную территорию своих соседей. А другие автократы будут смотреть на это и будут поощрены тем, что мы не смогли поддержать демократическое государство", – сказал министр обороны США.
Остин отметил, что страны Балтии имеют обоснованные беспокойства, что могут стать следующими жертвами агрессии Кремля.
"Они знают Путина и знают, на что он способен. Если Украина падет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – подытожил глава Пентагона.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс США поддержать законопроект о помощи Украине.
Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответил, когда Палата представителей вернется к вопросу помощи Украине.
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