Глава Пентагона: если Украина падет, НАТО придется воевать с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что странам НАТО придется воевать с Россией, если Украина проиграет в войне с РФ.

Об этом он сказал во время слушаний в Палате представителей США.

"Если Украина потерпит поражение, Путин на этом не остановится. Он просто продолжит продвигаться дальше и атаковать суверенную территорию своих соседей. А другие автократы будут смотреть на это и будут поощрены тем, что мы не смогли поддержать демократическое государство", – сказал министр обороны США.

Остин отметил, что страны Балтии имеют обоснованные беспокойства, что могут стать следующими жертвами агрессии Кремля.

"Они знают Путина и знают, на что он способен. Если Украина падет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией", – подытожил глава Пентагона.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс США поддержать законопроект о помощи Украине.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ответил, когда Палата представителей вернется к вопросу помощи Украине.

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