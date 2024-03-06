В России произошел взрыв на ТЭЦ, есть пострадавшие

Взрыв раздался в помещении котельной.
Взрыв произошел на Шагонарской ТЭЦ в российской Туве.
Об этом информирует рос"СМИ" Mash.
Сотрудников эвакуировали из пострадавшего здания, получившие ожоги разной степени. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.
На месте работают спасатели, глава Тувы собирает оперштаб, в который войдут представители разных служб и министерств. Подачу тепла возобновят сразу после тушения.
Число пострадавших на Шагонарской ТЭЦ увеличилось до 18. Шесть из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Взрыв произошел в центральной котельной в помещении "УК ТЭК 4" — фирмы, занимающейся содержанием объекта. Спасатели потушили огонь, но причина пока неизвестна.
Напомним, в ночь на 4 марта в Самарской области РФ неизвестные взорвали сопротивление моста через реку Чапаевка.
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