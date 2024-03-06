У Росії стався вибух на ТЕЦ, є потерпілі

Вибух стався на Шагонарській ТЕЦ у російській Туві.

Про це інформує рос"ЗМІ" Mash.

Співробітників евакуювали з будівлі, які постраждали отримали опіки різного ступеня. Що стало причиною події, поки що невідомо.

На місці працюють рятувальники, глава Туви збирає оперштаб, до якого увійдуть представники різних служб та міністерств. Подачу тепла відновлять одразу після гасіння.

Кількість постраждалих на Шагонарській ТЕЦ побільшало до 18. Шестеро з них перебувають у реанімації у тяжкому стані.

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Вибух стався у центральній котельні у приміщенні "УК ПЕК 4" — фірми, яка займається утриманням об'єкта. Рятувальники загасили вогонь, але причина поки що невідома.

Нагадаємо, в ніч проти 4 березня в Самарській області РФ невідомі підірвали опору мосту через річку Чапаєвка.

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