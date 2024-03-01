В российском Дзержинске раздались взрывы: в городе работает военный завод

Жители Дзержинска Нижегородской области России сообщили о взрывах.

Об этом пишет издание якобы "независимых российских журналистов" ASTRA в социальных сетях.

Официальной информации пока нет.

Однако заметим, что в городе расположен ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» – российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России.

23 июня 2023 завод включен в список санкций стран Евросоюза, поскольку он оказывает материальную поддержку и получает выгоду от Правительства России, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Кроме того, завод производит взрывчатые вещества, которые используются российскими вооруженными силами во время незаконного и необоснованного военного вторжения России в Украину в 2022 году.

По аналогичным основаниям завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Завод является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ, передающих зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ. Используются все методы снаряжения боеприпасов – прессование, шнекование, заливка. Это позволяет снаряжать практически все виды боеприпасов: авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, в том числе для систем вертолетного минирования и современных противотанковых и противотанковых мин. к ракетным комплексам ПВО.

Напомним, что ранее взрывы на Новолипецком металлургическом комбинате прогремели в результате атаки неизвестных беспилотников.

14 февраля бойцы легиона "Свобода России" пообещали ответ за российские обстрелы по Харькову и анонсировали демилитаризацию всего приграничного региона Белгородской области РФ.

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