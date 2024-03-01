Херсон и Константиновка оказались под вражеским огнем: в укрытие

Херсон – под вражеским огнем.

Об этом сообщил в информации в социальных сетях начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Армия России обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Серия взрывов прогремела в прибрежных зонах.

"Будьте осторожны! Держитесь чуть дальше окон!", — говорится в сообщении.

Также в Донецкой области – угроза применения баллистического вооружения. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Находитесь в укрытиях.

Тем временем мониторинговые каналы информируют о взрывах в Константиновке Донецкой области.

Напомним, накануне в Херсонской области оккупанты попали в грузовое судно и повредили многие дома.

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