Херсон и Константиновка оказались под вражеским огнем: в укрытие

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
Херсон – под вражеским огнем.
Об этом сообщил в информации в социальных сетях начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Армия России обстреливает город с временно оккупированного левого берега. Серия взрывов прогремела в прибрежных зонах.
"Будьте осторожны! Держитесь чуть дальше окон!", — говорится в сообщении.
Также в Донецкой области – угроза применения баллистического вооружения. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ. Находитесь в укрытиях.
Тем временем мониторинговые каналы информируют о взрывах в Константиновке Донецкой области.
Напомним, накануне в Херсонской области оккупанты попали в грузовое судно и повредили многие дома.
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