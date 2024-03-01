Херсон та Костянтинівка опинилися під ворожим вогнем: в укриття

Херсон - під ворожим вогнем.

Про це повідомив у інформації у соціальних мережах начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Армія Росії обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега. Серія вибухів пролунала у прибережних зонах.

"Будьте обережні! Тримайтеся трохи далі від вікон!", - йдеться у повідомленні.

Також у Донецькій області - загроза застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Перебувайте в укриттях.

Тим часом моніторингові канали інформують про вибухи у Костянтинівці, що у Донецькій області.

Нагадаємо, напередодні на Херсонщині окупанти влучили у вантажне судно і пошкодили багато будинків.

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