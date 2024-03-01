Франція замовила 100 дронів Delair для України

А в майбутньому може йтися про дві тисячі таких боєприпасів.
Завдяки інноваційній програмі Франція замовляє у Delair 100 боєприпасів з дистанційним керуванням, які надійдуть до України вже цього літа.
Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у Х (колишня мережа мікроблогів Twitter - ред.)
"Загалом у нашому ОПК буде замовлено 2 тисячі боєприпасів з дистанційним керуванням. Для потреб наших військ і потреб України", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Delair, раніше відома як Delair-Tech, є виробником безпілотних літальних апаратів і компанією з управління активами, що базується в Тулузі, Франція. Вона має офіси в Сінгапурі, Пекіні, Лос-Анджелесі, Тулузі, Парижі та Генті.
Нагадаємо, що нещодавно на Заході раптово заговорили про ймовірність відправки військ НАТО до України. 26 лютого під час зустрічі в Парижі після завершення конференції з підтримки України президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому введення західних військ до України – цілком реальний сценарій.
Додамо, що пізніше міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне роз'яснив слова президента Макрона і пояснив, що війська західних країн у разі теоретичного відправлення до України не братимуть участі в бойових діях, а можуть бути залучені до розмінування, кіберзахисту, виробництва зброї на місці тощо.
Зауважимо, що 29 лютого, президент Франції Еммануель Макрон уточнив, що кожне його слово про війну в Україні є “зваженим і продуманим”.
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