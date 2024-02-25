Франція надасть Україні критично важливу техніку для фронту - Зеленський

Зеленський наголосив, що артсистеми зараз для фронту є "дуже важливими".
Франція планує надати Україні декілька десятків артилерійських систем.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".
"Якщо казати про артилерію, Емануель (Макрон президент Франції - ред.) знає, що ми вдячні за артсистеми Caesar, вона гарно працює. Зробили артилерійську коаліцію і кілька десятків систем ми очікуємо від наших французьких партнерів. Це дуже важливо, це посилить нашу країну", - повідомив глава держави.
Зеленський додав, що під час візиту Макрона Франція надасть "ще декілька речей, але про них буде відомо пізніше".
Нагадаємо, Макрон запевнив, що Франція планує продовжити підтримку України щодо постачання військової техніки.
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