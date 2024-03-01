Франция заказала 100 дронов Delair для Украины

А в будущем речь может идти о двух тысячах таких боеприпасов.

Благодаря инновационной программе Франция заказывает у Delair 100 боеприпасов с дистанционным управлением, которые поступят в Украину уже этим летом.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в Х (бывшая сеть микроблогов Twitter – ред.)

"В общей сложности в нашем ОПК будет заказано 2 тысячи боеприпасов с дистанционным управлением. Для нужд наших войск и потребностей Украины", — говорится в сообщении.

Заметим, что Delair, ранее известная как Delair-Tech, является производителем беспилотных летательных аппаратов и базирующейся в Тулузе компанией Франции по управлению активами. У нее есть офисы в Сингапуре, Пекине, Лос-Анджелесе, Тулузе, Париже и Генте.

Напомним, что недавно на Западе внезапно заговорили о вероятности отправки войск НАТО в Украину. 26 февраля во время встречи в Париже по завершении конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем введение западных войск в Украину – вполне реальный сценарий.

Добавим, что позже министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне разъяснил слова президента Макрона и пояснил, что войска западных стран в случае теоретической отправки в Украину не будут участвовать в боевых действиях, а могут быть вовлечены в разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте и т.п. .

Заметим, что 29 февраля президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что каждое его слово о войне в Украине является "взвешенным и продуманным".

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