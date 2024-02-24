В Липецке на металлургическом комбинате раздались взрывы после атаки БпЛА (видео)

Губернатор Липецкой области заявил, что на комбинате произошло возгорание.

В российском Липецке в ночь на 24 февраля прозвучала серия взрывов на местном металлургическом комбинате.

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Об этом сообщают местные жители.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели на Новолипецком металлургическом комбинате в результате атаки неизвестных беспилотников.

Отмечается, что "по ним могло отработать ПВО". Однако официального подтверждения пока нет.

Местные телеграммы пишут, что этот комбинат производит сталь с полимерным покрытием, в том числе для государства.

Губернатор Липецкой области Игорь Аратмонов заявил, что на комбинате произошло возгорание.

"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Российский самолет сбросил на Белгородскую область авиабомбу ФАБ-250, а власти промолчали.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Курской и Белгородской области прозвучали громкие взрывы.

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