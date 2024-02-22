Взрывы в России: Минобороны пожаловалось на атаки в двух областях

В ночь на 22 февраля две российские области якобы атаковали беспилотники и ракета. Работала ПВО.

Об этом пишет Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российское ПВО якобы уничтожила беспилотник над территорией Брянской области, а ракету – над территорией Ростовской области.

Напомним, 13 февраля, в России загорелся завод, на котором производят самолеты МиГ. Впоследствии в Сети появилось видео пожара. В МЧС России заявили, что ликвидировано якобы "открытое горение мусора", не упомянув о заводе МиГ.

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