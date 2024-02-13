В Москве горит завод, производящий МиГ — росСМИ

Во вторник, 13 февраля, в России загорелся завод, на котором производят самолеты МиГ.

В Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, пожар возник в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода. В настоящее время известно, что возгорание произошло на 2 и 3 этажах здания.

Причина пожара пока остается неизвестной.

Площадь пожара – примерно 70 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад, есть риск распространения огня и на другие здания завода.

Напомним, в Москве в ночь на 13 февраля был виден пожар в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Газпромнефть". Очевидцы сняли на видео зарево, засветившее все небо.

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