В Москве пылало в районе НПЗ "Газпромнефть" (видео)

В Москве в ночь на 13 февраля был виден пожар в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Газпромнефть". Очевидцы сняли на видео зарево, засветившее все небо.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В Москве около 02:30 жители районов Капотня, Марьино и Братеево увидели огненное зарево в районе НПЗ в Капотне.

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"Что за хрень? Три часа ночи, как будто бы в сторону Капотни что-то горит, блин", — комментирует на видео один из очевидцев.

Некоторые свидетели происшествия утверждали, что на место спешили "скорая" и две пожарные машины. В то же время в московском управлении МЧС утверждали, что "действующих пожаров на территории Москвы нет".

Отметим, что НПЗ в Капотне обеспечивает 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизтопливе. Этот завод является основным поставщиком топлива для московских аэропортов.

В Москве сняли на видео зарево в районе НПЗ "Газпромнефть"

Напомним, 9 февраля беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае – прилеты были по Ильскому и Афипскому заводам. По данным источников ТСН.ua, к ударам были задействованы дроны СБУ.

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