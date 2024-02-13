У Москві палало в районі НПЗ "Газпромнефть" (відео)

Цей завод – основний постачальник палива для московських аеропортів.

У Москві в ніч проти 13 лютого було видно пожежу у районі нафтопереробного заводу компанії "Газпромнефть". Очевидці зняли на відео заграву, яка засвітила все небо.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У Москві близько 02:30 жителі районів Капотня, Мар'їно та Братеєво побачили вогняну заграву у районі НПЗ в Капотні.

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"Що за хрєнь? Третя година ночі, наче в сторону Капотні щось горить, блін", – коментує на відео один з очевидців.

Деякі свідки події стверджували, що на місце поспішали "швидка" і дві пожежні машини. Водночас у московському управлінні МНС стверджували, що "діючих пожеж на території Москви немає".

Зауважимо, НПЗ у Капотні забезпечує 40% потреб Москви у бензині та 50% у дизпаливі. Цей завод також є основним постачальником палива для московських аеропортів.

У Москві зняли на відео заграву в районі НПЗ "Газпромнефть"

Нагадаємо, 9 лютого безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї – прильоти були по Ільському та по Афіпському заводах. За даними джерел ТСН.ua, до ударів були задіяні дрони СБУ.

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