Оккупанты ударили по Украине дронами: сколько беспилотников сбило ПВО

ПВО не удалось сбить все дроны.

В ночь на 13 февраля российские оккупационные войска ударили по Украине 23 беспилотниками "Shahed". Было уничтожено 16 ударных БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате боевой работы уничтожены 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", — подчеркнули ПС.

Отмечается, что россияне атаковали дронами "Shahed" по двум направлениям: российскому Приморско-Ахтарскому, а также Чауде, что в аннексированном Крыму.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил избиение 16 беспилотников: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 23 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БПЛА".

Как сообщалось, россияне ударили по Киеву сверхсекретным "Цирконом" во время атаки 7 февраля. Масса ее боевой части – более 300 кг, а дальность полета – более 1000 км. Таков вывод Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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