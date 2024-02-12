​РФ использует ряд новых ракетных систем против Украины: что о них известно

Российские войска за последние недели начали использовать новые средства поражения. Речь идет о применении ракет Х-69.

Об этом пишет Defence Express.

Информация об этом появилась после ракетного удара по Украине 7 февраля.

Х-69 является дальнейшим развитием Х-59 и предназначена для применения тактической авиацией. Ракета произведена с применением технологий малой заметности, однако от обнаружения ее силами украинской системы ПВО это не спасло. По данным российских источников, дальность полета Х-69 составляет 290. км и вес ее боевой части 310кг", — говорится в сообщении.

Разработка этой ракеты свидетельствует о попытке россиян сократить отставание от Запада в авиационных средствах поражения, создании аналога Storm Shadow/SCALP и JASSM.

"Более того, эта ракета должна была быть вооружением, созданным специально для истребителя 5 поколения Су-57, однако, по всей вероятности, по Украине она была применена с обычного Су-34. Как видим, безуспешно", — указано в сообщении.

Интересным образцом вооружения, которое россияне применили 7 февраля, была гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон".

"Считалось, что эта система станет полноценным гиперзвуковым комплексом с боеголовкой-глайдером, в отличие от Х-47 "Кинжал", который является аэробалистической ракетой и большинством украинских и западных экспертов не считается полноценной гиперзвуковой ракетой. Кроме того, многие эксперты считали, что многие эксперты считали, что "Циркон" не существует вообще, а его разработка и испытание вымысел российской пропаганды", — добавили в сообщении.

Напомним, работы по ликвидации последствий массированной атаки по Киеву 7 февраля завершены. Одной из основных целей стала столица Украины. В многоэтажке в Голосеевском районе погибли четыре человека. Из дома эвакуированы 40 жителей и 28 – спасены.

Читайте также: