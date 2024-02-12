​РФ використовує низку нових ракетних систем проти України: що про них відомо

Російські війська упродовж останніх тижнів почали використовувати нові засоби ураження. Йдеться про застосування ракет Х-69.

Про це пише Defence Express.

Інформація про це з’явилася після ракетного удару по Україні 7 лютого.

"Х-69 є подальшим розвитком Х-59 і призначена для застосування тактичною авіацією. Ракета вироблена із застосуванням технологій малої помітності, проте, від виявлення її силами української системи ППО це не врятувало. За даними російських джерел, дальність польоту Х-69 становить 290 км і вага її бойової частини 310кг", - йдеться у повідомленні.

Розробка цієї ракети свідчить про намагання росіян скоротити відставання від Заходу в авіаційних засобах ураження, створення аналога Storm Shadow/SCALP та JASSM.

"Більш того, ця ракета мала бути озброєнням, створеним спеціально для винищувача 5 покоління Су-57, проте, найбільш ймовірно, по Україні вона була застосована зі звичайного Су-34. Як бачимо, безуспішно", - вказано у повідомленні.

Цікавим зразком озброєння, яке росіяни застосували 7 лютого, була гіперзвукова ракета 3М22 "Циркон".

"Вважалося, що ця система стане повноцінним гіперзвуковим комплексом з боєголовкою-глайдером, на відміну від Х-47 "Кинжал", який є аеробалістичною ракетою і більшістю українських і західних експертів не вважається за повноцінну гіперзвукову ракету. Крім того, багато експертів вважали, що "Циркон" не існує взагалі, а його розробка та випробування вимисел російської пропаганди", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, роботи з ліквідації наслідків масованої атаки по Києву 7 лютого завершено. Одною з основних цілей стала саме столиця України. У багатоповерхівці, що в Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 мешканців і 28 – врятовано.

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