"Россияне готовятся к мощной атаке": эксперты назвали опасные февральские даты

Россияне могут готовить еще более мощную ракетную атаку в ближайшее время, они все чаще используют боекомплект из Северной Кореи и имеют запас для атак.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали сразу несколько экспертов.

"В конце прошлого, в начале этого года между обстрелами проходило буквально несколько дней. То есть речь шла не о неделях, а о днях",- говорит бывший представитель Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

И добавляет: "Враг задействует ракетную компоненту, как только накапливает соответствующие ресурсы и имеет соответствующую разведывательную информацию".

По словам Селезнева, сегодняшние ракеты попадали по конкретным военным объектам, объектам оборонно-промышленного комплекса, а также против объектов критической энергоинфраструктуры.

"То, что 2/3 ракет мы уничтожили - это замечательно", - говорит Селезнев.

К этому эксперт добавляет, что уже есть подтвержденная информация, что три из пяти ракет, которые попали по Харькову - северо-корейского производства: "Все чаще россияне начинают использовать ракеты из Северной Кореи".

Кроме этого, Селезнев отмечает, что сейчас появляется информация о том, что обломки одной из ракет, которая попала по Киеву, относятся или к "Циркону" (гиперзвуковая ракета), или к Х-69.

"Последняя - одна из новейших разработок российского оборонно-промышленного комплекса. То есть враг адаптируется, враг создает новые образцы ракетного вооружения, чтобы преодолевать нашу систему ПВО. Пытается создать более мощные ракеты. Это вызов, на который стоит обращать внимание",- говорит Селезнев.

К этому эксперт добавляет, что из-за этого стоит внимательнее относиться к сигналам воздушной тревоги и не пренебрегать возможностью пребывания в укрытиях.

"Из хороших новостей является то, что представитель Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил о том, что наша армия приобретает большие возможности в рамках использования средств радиоэлектронной борьбы",- говорит Владислав Селезнев.

Может ли повториться обстрел через 2 недели?

"Я думаю, что может повториться раньше. Как только враг будет знать о важных целях и будет иметь соответствующий ресурс, то совершит атаку", — говорит Селезнев.

Почему такое количество ракет?

На этот вопрос эксперт ответил так: "Враг пытается максимально перегрузить наши системы ПВО. Обратите внимание, что был использован разный тип ракет. Были "Калибры", Х-101/Х-555/Х-55, "Искандеры", С-300. Враг использует все, что имеет в наличии, чтобы достичь максимального давления на наши системы ПВО".

В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан в комментарии для ТСН.ua рассказал, что более массированную атаку следует ожидать, вероятно, в конце февраля.

"Серьезная мощная операция готовится около месяца-полутора. Когда несколько волн, когда 100-150 летательных аппаратов", - говорит Свитан

По его словам такая атака, которая была сегодня - готовится около двух недель.

"Это говорит о том, что россияне вошли в какой-то комфортный для себя режим. То, что ударили сегодня - это говорит о том, что выбрали атаку под приезд Борреля. Надо было попугать политиков. И накануне поездки Путина в Стамбул поссорить Эрдогана с европейскими политиками",- говорит Свитан.

По его словам, благодаря такой операции Путин может подогреть проблемы.

"Атаку с использованием сотни и более ракет россияне могут готовить на 23-24 февраля",- предполагает Свитан.

А военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагает, что за последние 2 недели россияне могли изготовить до 30 ракет Х-101/Х-555, которые в том числе выпустили по Украине.

"До этого удара у них был запас этих ракет. Почему растянули? Появляется информация, что одна из ракет была не типового типа. Есть информация о ракете "Циркон". Возможно, транспортировка, размещение - с этим могла быть связана пауза. Это исключительно предположение",- говорит эксперт.

По мнению Коваленко, следующий обстрел возможен даже завтра.

"У них есть потенциал. Но россияне должны сделать доразведку. После этого могут осуществить удар. Но это непредсказуемо",- резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, Россия могла специально разработать пакет ударов по Украине, который устроила 7 февраля, чтобы отвлечь ПВО посредством комбинации ракет Х-101 и "Шахедов" для помощи другим ракетам пробиться в назначенные цели.

Ранее об особенностях российской атаки по Украине 7 февраля рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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