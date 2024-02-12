На месте падения обломков беспилотника Shahed в Молдове обнаружили 50 килограммов взрывчатки

Как сообщили молдавские пограничники, район, где обнаружили обломки боевого беспилотника, оцепили.

В Молдове в районе молдавско-украинской границы во время обследования места падения обломков боевого беспилотника Shahed в Вулканештском районе саперы обнаружили боевую часть дрона, содержащую около 50 кг взрывчатого вещества.

Об этом сообщил генинспектор полиции Молдавии, передает NewsMaker.

Сотрудники взрывотехнического отдела МВД Молдовы обезвредили и собрали все обломки беспилотника.

В ближайшее время саперы в условиях безопасности детонируют обнаруженный заряд взрывчатки, отметили в полиции.

Там подчеркнули, что с момента обнаружения обломков и до завершения расследования весь периметр падения дрона оцепили, обеспечив безопасность и недоступность опасному объекту.

Напомним, в Молдове 11 февраля в районе молдавско-украинской границы, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничная полиция обнаружила фрагменты БпЛА типа Shahed.

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