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Жена Виталия Белоножко поделилась, как после смерти мужа справляется со своим горем

Жена Виталия Белоножко поделилась, как после смерти мужа справляется со своим горем

Жена Виталия Белоножко поделилась, как после смерти мужа справляется со своим горем

Светлана и Виталий Белоножко

Также Светлана рассказала о болезни, которая забрала жизнь артиста.

Жена народного артиста Украины Виталия Белоножко – певица Светлана Белоножко – рассказала, как после смерти мужа справляется со своим горем.

Исполнителя не стало 9 января. Жена артиста рассказала в интервью Соломии Витвицкой, что его жизнь забрал сахарный диабет. Кроме того, Виталий Белоножко переживал сильный стресс на фоне полномасштабной войны. Певцу резко стало плохо, поэтому его госпитализировали в больницу. К сожалению, сердце Виталия Белоножко не выдержало и остановилось.

Светлана и Виталий Белоножко / ©
Светлана и Виталий Белоножко

"Сахарный диабет у него был уже давно. А еще он все время был на стрессе. Он так на все болезненно реагировал. Он очень переживал. Я говорила, что ты хоть как-то береги себя. Мы лечились все время, он принимал лекарства. Однажды вечером. ему стало просто нехорошо. Я вызвала скорую, поднялся сахар очень высоко, давление падало. Скорая его отвезла в больницу, где его положили в реанимацию.Там ему вроде бы подправили здоровье, все было более-менее нормально. Наутро позвонили сыну и сказали, что умер, сердце не выдержало", — вспомнила Светлана Белоножко.

Жена артистка также поделилась, что тяжело переживает потерю мужа и до сих пор не может понять, что его нет. Для Светланы Белоножко смерть возлюбленного стала трагедией.

Светлана и Виталий Белоножко / ©
Светлана и Виталий Белоножко

"То, что случилось – для нашей семьи – это трагедия. Лично для меня это вообще конец света, если так говорить. Я не понимаю, что его нет... У меня такое впечатление, что он все время рядом. Я с кем-то разговариваю, говорю: "Давайте Виталика спросим", и я себя ловлю на мысли, что не спросим... Но он всегда рядом... Мне снится все время, что он меня гладит по голове — какое-то такое нежное, теплое и как будто вдали почему-то. быстро просыпаюсь, а его нет. Мне все время кажется, что он где-то рядом", — поделилась певица.

Напомним, недавно жена Виталия Белоножко призналась, почему муж последние пять лет не появлялся на публике. Исполнитель избегал публичности и не выходил на сцену.

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