Жена Виталия Белоножко поделилась, как после смерти мужа справляется со своим горем

Жена народного артиста Украины Виталия Белоножко – певица Светлана Белоножко – рассказала, как после смерти мужа справляется со своим горем.

Исполнителя не стало 9 января. Жена артиста рассказала в интервью Соломии Витвицкой, что его жизнь забрал сахарный диабет. Кроме того, Виталий Белоножко переживал сильный стресс на фоне полномасштабной войны. Певцу резко стало плохо, поэтому его госпитализировали в больницу. К сожалению, сердце Виталия Белоножко не выдержало и остановилось.

Светлана и Виталий Белоножко

"Сахарный диабет у него был уже давно. А еще он все время был на стрессе. Он так на все болезненно реагировал. Он очень переживал. Я говорила, что ты хоть как-то береги себя. Мы лечились все время, он принимал лекарства. Однажды вечером. ему стало просто нехорошо. Я вызвала скорую, поднялся сахар очень высоко, давление падало. Скорая его отвезла в больницу, где его положили в реанимацию.Там ему вроде бы подправили здоровье, все было более-менее нормально. Наутро позвонили сыну и сказали, что умер, сердце не выдержало", — вспомнила Светлана Белоножко.

Жена артистка также поделилась, что тяжело переживает потерю мужа и до сих пор не может понять, что его нет. Для Светланы Белоножко смерть возлюбленного стала трагедией.

Светлана и Виталий Белоножко

"То, что случилось – для нашей семьи – это трагедия. Лично для меня это вообще конец света, если так говорить. Я не понимаю, что его нет... У меня такое впечатление, что он все время рядом. Я с кем-то разговариваю, говорю: "Давайте Виталика спросим", и я себя ловлю на мысли, что не спросим... Но он всегда рядом... Мне снится все время, что он меня гладит по голове — какое-то такое нежное, теплое и как будто вдали почему-то. быстро просыпаюсь, а его нет. Мне все время кажется, что он где-то рядом", — поделилась певица.

Напомним, недавно жена Виталия Белоножко призналась, почему муж последние пять лет не появлялся на публике. Исполнитель избегал публичности и не выходил на сцену.

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