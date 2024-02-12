Уровень угрозы высокий: РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море К 2 фрегатам добавился 1 малый ракетный корабль.

Об этом информируют Силы обороны юга.

" Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракеты ", — говорится в сообщении.

Уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

" Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно ", — призвали в сообщении.

Утром стало известно, что в Черном море по состоянию на 11 февраля Россия держит 14 своих кораблей. Среди них четыре носителя крылатых ракет общим залпом до 32 "Калибров".

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