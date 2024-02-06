Спецоперация "Цитадель": в Черном море ССО взорвали важный объект РФ (видео)

Спецоперация производилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота России.

В Черном море Силы спецопераций взорвали важный объект РФ. Операторы 73 морского центра ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника.

Об этом говорится на YouTube-канале ССО.

Детали спецоперации "Цитадель"

По разведданным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". А именно – установили оборудование, увеличивающее дальность и радиус его работы. Этот БПЛА противник применял для ведения разведки и последующего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины.

Кроме этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". Посредством этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

После тщательного планирования и подготовки группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов.

Спецоперация проводилась в зоне неизменного патрулирования авиации и флота России. Ночью лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и совершила подрыв враждебной цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной.

Успешно проведенная спецоперация обеспечила более безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря.

Напомним, ССО на Лиманском направлении поразили вражеский комплекс РЭБ Р-330 "Житель".

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