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ССО накрыли окупантов ракетами HIMARS, когда те пытались запустить дрон (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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ССО накрыли окупантов ракетами HIMARS, когда те пытались запустить дрон (видео)

Уничтоженная техника окупантов/фото иллюстративное / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Был уничтожен экипаж, транспорт и непосредственно беспилотник.

Украинские военные сорвали атаку беспилотником оккупантов на Донецком направлении. Силы обороны накрыли позицию военных РФ ракетами HIMARS.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Сил специальных операции ВСУ.

Как стало известно, операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки на Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК "ZALA", который готовился к запуску беспилотника.

"Скорректировали по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник", — рассказали в пресс-службе ССО.

Напомним, что россияне ночью запустили по Украине 18 дронов-камикадзе.

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Дата публикации
Просмотры
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