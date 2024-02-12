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Премьер Румынии уверяет, что Россия не будет атаковать его страну

Премьер Румынии уверяет, что Россия не будет атаковать его страну

Марчел Челаку / Фото: Associated Press

Марчел Чолаку считает, что Россия не будет атаковать Румынию.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не совершала никаких умышленных атак на его страну и не будет делать этого в будущем.

Об этом пишет Euractiv.

"Российская Федерация не начинала никакой умышленной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что не будет, поскольку для этого нет оснований", – заверил Чолаку.

Заявление главы правительства Румынии прозвучало после того, как жители пограничной с Украиной Тулчи в ночь на 10 февраля получили три предупреждения о вероятности появления летательных объектов. Им было рекомендовано принять необходимые меры защиты и при необходимости спрятаться.

Как сообщает инспекция по чрезвычайным ситуациям Delta, это первый случай такого предупреждения на территории Румынии в текущем году.

При этом Марчел Чолаку отметил важность распространения предупреждений об опасности, чтобы граждане были в курсе событий.

"Это форма уважения, которое государство должно проявлять к своему населению, обеспечивая его информирование, несмотря на какие-либо неудобства, которые это может причинить", — сказал премьер.

Министерство обороны Румынии подтвердило, что система радиолокационного наблюдения армии не зафиксировала "никаких несанкционированных вторжений" в воздушное пространство страны, и не было сообщений о случайных падениях обломков беспилотников.

Напомним, в ночь на 10 февраля Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки дронов на Одесчину.

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