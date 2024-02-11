Россия резко увеличила количество "Калибров" в Черном море

В Черном море по состоянию на 11 февраля Россия держит 14 своих кораблей. Среди них четыре носителя крылатых ракет общим залпом до 32 "Калибров".

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Кроме того, один вражеский корабль курсирует в Азовском море. А в Средиземном РФ держит два судна, в том числе носитель "Калибров" общим залпом до восьми ракет.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.

Силы обороны призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и реагировать на них оперативно.

Ранее сообщалось, что в последнее время россияне используют точечные ракетные атаки по Украине. Вероятно, таким образом оккупанты пытаются проверить готовность украинских систем ПВО.

Напомним, оккупанты ночью снова атаковали Украину. Подробности читайте в новости.