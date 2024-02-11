Росія різко збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі

У Чорному морі, станом на 11 лютого, Росія тримає 14 своїх кораблів. Серед них є чотири носії крилатих ракет загальним залпом до 32 "Калібрів".

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Окрім того, один ворожий корабель курсує в Азовському морі. А в Середземному РФ тримає два судна, зокрема носій "Калібрів" загальним залпом до восьми ракет.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - зазначили у ВМС.

Сили оборони закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги і реагувати на них оперативно.

Раніше повідомлялося, що останнім часом росіяни застосовують точкові ракетні атаки по Україні. Ймовірно, таким чином окупанти намагаються перевірити готовність українських систем ППО.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Подробиці читайте у новині.