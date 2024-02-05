Який запас ракет має Росія: Ігнат дав чітку відповідь (відео)

Росія застосовує усі можливі і наявні у неї ракети. По кілька місяців робить паузу, потім оновлює кількість ракет. За даними розвідки, у ворога зараз приблизно та кількість, про яку у Повітряних силах України казали раніше – близько 900, тому що в місяць виготовляють приблизно 100 далекобійних високоточних ракет. Таку саму кількість вони приблизно і витратили за грудень-січень, за ці удари.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат на YouTube-каналі Центру протидії дезинформації у проєкті "Поговоримо".

"Тому на тому рівні (близько 900 – ред.) і залишається. Це не так багато. Для такої держави, як Росія, це критично малий запас ракет. Тому все, що вони виготовляють, вже за два місяці в пускових установках на літаках і летить по нас. Тобто з коліс вони виготовляють ці ракети і запускають", – пояснив речник командування Повітряних сил.

Ігнат додав, що Росія планує удари відповідно до своїх можливостей, до того, скільки вони готові витратити ракет того чи іншого типу по нашій території чи дронів.

"Ті удари плануються таким чином, щоб забезпечити собі якийсь успіх на тому чи іншому напрямку", – підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно Росія використала для масованого повітряного удару по Україні ракети з Північної Кореї.

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