Обстріл Херсона: в автівці живцем згоріли люди (фото)

Ще один херсонець отримав поранення.

Внаслідок російського обстрілу Херсона загинуло двоє людей. Загорівся легковий автомобіль. В ньому, після приборкання вогню, виявили тіла двох загиблих людей.

Про це повідомили у Херсонській обласні прокуратурі.

Окупанти вгатили по місту сьогодні, 5 лютого.

За даними МВА, ще одна людина отримала поранення.

Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що поранено 24-річного херсонця. Його з вибуховою травмою доправили до лікарні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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