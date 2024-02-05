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Тікали гірськими стежками – на Буковині спіймали групу ухилянтів

Тікали гірськими стежками – на Буковині спіймали групу ухилянтів

Затримані ухилянти, які намагалися незаконно перетнути кордон до Румунії/ Фото: скриншот

Чоловіки хотіли обійти державний кордон гірськими стежками.

На Буковині за декілька метрів до держкордону, з допомогою технічних засобів і службової собаки, затримали групу чоловіків-ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон до Румунії. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

Правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності, а одному – за злісну непокору військовослужбовцям ДПСУ – загрожує кримінальна відповідальність. 

Справи затриманих розгляне суд.

Нагадаємо, прикордонники назвали "найпопулярніші" маршрути, якими ухилянти втікають із України.

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