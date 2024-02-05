Тікали гірськими стежками – на Буковині спіймали групу ухилянтів

Чоловіки хотіли обійти державний кордон гірськими стежками.
На Буковині за декілька метрів до держкордону, з допомогою технічних засобів і службової собаки, затримали групу чоловіків-ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон до Румунії.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Правопорушників притягнуто до адмінвідповідальності, а одному – за злісну непокору військовослужбовцям ДПСУ – загрожує кримінальна відповідальність.
Справи затриманих розгляне суд.
Нагадаємо, прикордонники назвали "найпопулярніші" маршрути, якими ухилянти втікають із України.
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