Франція викликає посла РФ через загибель волонтерів у Бериславі

Напруженість у відносинах між Францією і Росією останнім часом зросла.

Франція викликала посла РФ Алекєя Мєшкова у понеділок, 5 лютого, до Міністерства закордонних справ країни.

Про це повідомляє канал BFMTV.

Зазначається, що послу мають виявити невдоволення внаслідок російських ударів через які загинули двоє французьких гуманітарних працівників в Україні.

"Париж "також засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції" через кілька днів після того, як Міністерство збройних сил виявило "скоординований маневр Росії" з розповсюдження неправдивої інформації, що стосується Франції", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, напруженість у відносинах між Францією і Росією останнім часом зросла. До цього Москва звинуватила Францію у "мілітаристському божевіллі" після оголошень про нові поставки зброї Києву.

"Франція також очікує, що стане мішенню для нової хвилі російської дезінформації, в той час, як в лютому очікується візит президента Емманюеля Макрона в Україну", - вказано у повідомленні.

Вбивство французьких волонтерів - що відомо

Нагадаємо, 1 лютого РФ ударила по Бериславу безпілотниками. Внаслідок атаки окупантів загинули двоє громадян Франції. Ще троє іноземців і один українець були поранені.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував атаку РФ та загибель французьких волонтерів у Бериславі Херсонської області. Дії окупаційних російських військ він назвав "боягузливим та негідним вчинком".

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель французьких волонтерів у Бериславі на Херсонщині під час російської атаки безпілотниками.

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