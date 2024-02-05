Франция вызывает посла РФ из-за гибели волонтеров в Бериславе

Напряженность в отношениях между Францией и Россией в последнее время выросла.

Франция вызвала посла РФ Алекея Мешкова в понедельник, 5 февраля, в Министерство иностранных дел страны.

Об этом сообщает канал BFMTV.

Отмечается, что послу должны проявить недовольство в результате российских ударов из-за которых погибли два французских гуманитарных работника в Украине.

"Париж "осудит восстановление дезинформации, направленной против Франции" через несколько дней после того, как Министерство вооруженных сил обнаружило "скоординированный маневр России" по распространению ложной информации, касающейся Франции", — говорится в сообщении.

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Кроме того, напряженность в отношениях между Францией и Россией в последнее время выросла. До этого Москва обвинила Францию в "милитаристском безумии" после объявлений о новых поставках оружия Киеву.

"Франция также ожидает, что станет мишенью для новой волны российской дезинформации, в то время как в феврале ожидается визит президента Эмманюэля Макрона в Украину", — говорится в сообщении.

Убийство французских волонтеров – что известно

Напомним, 1 февраля РФ ударила по Бериславу беспилотниками. В результате атаки оккупантов погибли два гражданина Франции. Еще трое иностранцев и один украинец были ранены.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал атаку РФ и гибель французских волонтеров в Бериславе Херсонской области. Действия оккупационных российских войск он назвал "трусливым и недостойным поступком".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за гибели французских волонтеров в Бериславе Херсонской области во время российской атаки беспилотниками.

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