Ученые выяснили, что будет после смерти Солнца

Конец наступит тогда, когда в ядре Солнца закончится водород, что приведет к краху центра.

Космический телескоп Уэбб увидел, что будет с нашей Солнечной системой после смерти звезды.

Об этом пишет Space.

Астрономы давно знали, что наша звезда умрет, когда ее внутреннее топливо окончится. Но точная природа ее предсмертной агонии была неизвестна даже самым любознательным исследователям. Теперь же международная команда ученых выяснила детали.

Через примерно 5 млрд лет у Солнца закончится топливо для поддержания термоядерного синтеза в его ядре. В результате звезда сначала превратится в красного гиганта, когда поглотит Меркурий, Венеру, Землю и Марс, а затем выбросит внешние слои плазмы в космос, в результате чего образуется планетарная туманность. А в центре туманности будет находиться маленькая мертвая звезда – белый карлик – это все, что останется от Солнца.

Считается, что такие планеты как Юпитер и Сатурн переживут смерть Солнца и будут вращаться дальше вокруг мертвой звезды.

Ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ждет много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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