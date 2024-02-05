Девушка превратила мамин гараж в стильный мини-дом: видео до и после

Девушка показала, как превратила гараж своих родителей в волшебный мини-дом.

В видеоролике пользовательница TikTok, не имевшая средств на собственное жилье, сначала показала зрителям, как выглядел гараж до переоборудования.

Помещение было совсем пустым, со стенами из шлакоблоков и грудами разных предметов, сваленных в углах. Друзья и члены семьи помогли установить дверь, а стены оштукатурили и покрасили.

Был установлен стильный деревянный пол, а также стены и серая дверь, чтобы разделить гараж на разные комнаты.

После ремонта гараж размером 4,5х8м выглядит неузнаваемо.

Мини-дом украшен уютной мебелью, а в углу даже есть дровяная печь. В нем есть кухня, спальня и ванная комната с крохотной душевой кабиной.

Через окно женщина может увидеть великолепный вид на большой сад своих родителей.

Напомним, мужчина купил машину скорой помощи и превратил ее в дом своей мечты. Он отправился в 9-месячное путешествие.

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