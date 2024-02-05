Самые распространенные средства от простуды: все секреты о пользе и вреде

Предлагаем вашему вниманию все, что нужно знать о самых распространенных средствах от простуды.

Народные методы лечения простуды часто связаны с псевдонаучными представлениями, а не фактами. Какие из них работают, а какие нет?

Yahoo Life спросил врачей, действительно ли витамин С повышает вашу способность бороться с микробами, является ли мед волшебным средством от боли в горле и кашля и действительно ли молоко делает слизь более густой.

Витамин С

Витамин С – это антиоксидант, который "положительно влияет на поддержку иммунитета", рассказывает Майкл Дель Джунко, врач семейной медицины из больницы Святого Иосифа в округе Ориндж, штат Калифорния. Витамин C работает, стимулируя выработку и функцию белых кровяных телец, являющихся основным барьером организма против инфекций.

Некоторые исследования предполагают, что витамин С может помочь уменьшить общую продолжительность и тяжесть симптомов простуды в домашних условиях. Однако подтверждающие это доказательства не совсем согласовываются между собой и варьируются от исследования к исследованию”, — объясняет врач.

Воздействие витамина С также варьируется от человека к человеку, в зависимости от его состояния и выбора витаминных добавок, добавляет он. Тем не менее, не помешает увеличить потребление фруктов и овощей, богатых витамином С, таких как гуава, киви, апельсины, болгарский перец, клубника, помидоры и брокколи, говорит врач.

В общем, витамин С лучше подходит для профилактики простуды, а не для лечения. Дель Джунко говорит, что если вы сосредоточитесь на получении достаточного количества этого питательного вещества в своем ежедневном рационе, это может помочь вам уберечься от болезни.

Цинк

Несмотря на большое количество исследований о цинке и простуде, результаты его эффективности неоднозначны. Некоторые исследования показывают, что употребление цинка, особенно в течение 24 часов после появления симптомов простуды, может помочь сократить продолжительность простуды, — говорит Дель Джунко. Как и витамин С, цинк работает в тандеме с иммунной системой, поддерживая функцию белых защитных кровяных клеток.

Анализ, опубликованный в BMJ Open в 2021 году, объединил данные 28 рандомизированных контролируемых исследований, которые изучали, могут ли цинковые пастилки, гели, капсулы или спреи облегчить симптомы простуды или ускорить лечение. Оказалось, что прием от 75 до 100 мг цинка ежедневно при первых признаках простуды сокращает продолжительность симптомов в среднем на два дня и значительно уменьшает их тяжесть.

Следует отметить, что эти результаты наблюдались не у всех участников, а значит, мы не можем гарантировать, что добавки цинка помогут. Однако, по словам Дель Джунко, если вы не превышаете рекомендуемую дозу, это не помешает.

Ехинацея

Эхинацея – распространенная добавка, которую рекламируют как средство от простуды. Это потому, что это растение, которое растет в Северной Америке, богато флавоноидами, алкиламидами, фенолами и полисахаридами, которые имеют защитные функции в организме, говорит Дэвид М. Брейди, врач-натуропат и главный врач Designs for Health. "Ее корни и надземные части традиционно использовались для лечения простуды, респираторных инфекций, бактериальных инфекций и заживления ран на протяжении веков", — добавляет он.

Научные данные об эффективности эхинацеи, однако, неоднозначны. Например, более старый мета-анализ показал, что эхинацея помогает уменьшить продолжительность и вероятность простуды. Другое исследование показало, что эхинацея снижает риск рецидивирующих респираторных инфекций. С другой стороны, обзор 24 двойных слепых исследований, проведенный в 2014 году с участием 4631 участника, показал, что препараты эхинацеи не приносят пользы при лечении простуды.

Существует несколько способов употребления эхинацеи — наиболее популярны сушеный чай и биологически активные добавки.

Молоко и молочные продукты

Держаться подальше от молока и других молочных продуктов — распространенный совет, когда вы болеете. Однако Дель Джунко говорит, что "нет никаких текущих доказательств в пользу отказа от молока во время болезни": "Я бы рекомендовал избегать молока, если у вас непереносимость лактозы, но в других случаях молоко является отличным источником кальция и белка, что будет полезным под время болезни”.

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Тем не менее, некоторые люди сообщают об увеличении слизи при употреблении молочных продуктов, и если это касается вас, откажитесь от них во время болезни.

Мед от боли в горле и кашля

“Натуральный мед обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, – говорит Дель Джунко. — Он также обладает противовоспалительными свойствами”.

Вот в чем подвох: добавление меда в чай может уменьшить его суперсвойства. «Я рекомендую потреблять мед во время болезни в натуральном виде, – говорит дель Джунко. — Ложка меда каждый день поможет. Избегайте нагревания меда, поскольку процесс нагревания денатурирует белки и энзимы, что приводит к потере их активности”.

Однако это не означает, что вам следует полностью избегать добавления меда в чай, особенно если вы чувствуете, что он успокаивает, когда вы болеете. Увлажнение, с которым может помочь чай, также является важным аспектом выздоровления от простуды, поэтому нет никаких причин не употреблять его, говорит Брейди.

Независимо от того, какие средства простуды вы выбираете, Брейди рекомендует использовать увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать легкие и носовые пути во влажном состоянии и оптимально функционировать. Дель Джунко дает одну надежную рекомендацию: важно соблюдать сбалансированную диету, пить достаточно воды и соблюдать правила гигиены, поскольку они важны для общего иммунного здоровья.

«Когда вы простужены, ваш организм имеет тенденцию терять больше жидкости из-за чрезмерной выработки слизи, лихорадки и потливости, — объясняет он. — Употребление жидкости в это время поможет облегчить симптомы и поддержать ваше общее самочувствие».

Вы можете убедиться, что получаете достаточное количество воды, употребляя супы на основе бульона, овсянки, йогурта и смузи. "Современные рекомендации сосредоточены на увеличении калорийности рациона во время болезни из-за повышенных метаболических потребностей", — говорит он.

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