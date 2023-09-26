Что делать, когда простуда: как вылечить в домашних условиях и что принимать

Важно – не принимайте антибиотики во время простуды. Это можно делать по назначению врача, если он увидел признаки бактериальной инфекции.

Осень с прохладной и сырой погодой – время, на которое приходится наибольшее количество простуд. Как вылечить простуду в домашних условиях, что принимать и сколько длится недуг – читайте на ТСН.ua.

Простуда или ОРВИ – это инфекция верхних дыхательных путей, которая в большинстве случаев возникает из-за вирусов. "Простуда" является фактически устаревшим названием ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции). Это название возникло тогда, когда причиной заболевания по ошибке считалось охлаждение тела. Кроме того, повышенную температуру тела воспринимали как попытку организма "прогреться".

Как вылечить простуду в домашних условиях

Против простуды нет конкретного лекарства и в большинстве случаев она проходит сама, обычно в течение от недели до 10 дней. Однако чтобы ускорить выздоровление, можно лечить симптомы инфекции.

Пейте много жидкости, чтобы вывести токсины из организма. Это могут быть теплая вода или чай с лимоном и медом, отвар цветов липы, ромашки, бузины, чабреца, душицы, ягодные морсы и отвары шиповника. Но избегайте напитков с кофеином, высушивающим организм.

Правильно питайтесь. Главное правило питания во время простуды – чем меньше, тем лучше. В рационе не должно быть жирных продуктов, трудноперевариваемых многосложных блюд. Лучше ешьте куриный бульон, каши, больше фруктов, зелени и овощей, откажитесь от сладкого и мучного.

Отдыхайте и высыпайтесь. Полноценный сон и отдых – одно из важнейших условий успешного лечения, ведь организму необходимо восстанавливать силы, которые он направляет на борьбу с недугом.

Правила самопомощи при симптомах ОРВИ от Минздрава / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Полощите горло, чтобы устранить отек, уменьшить боль и воспаление. В качестве простого раствора для полоскания используют теплую воду с добавлением морской соли. Среди аптечных препаратов – хлоргексидин, спиртовые настойки лекарственных трав, порошок или таблетки фурацилина.

Промывайте нос солевыми растворами. Это поможет удалить с поверхности слизистой патологический секрет вместе с вирусами, бактериями, аллергенами и пылью. Промывку производят с помощью маленькой резиновой груши, в которую заливают раствор (на стакан теплой воды – чайная ложка морской соли). Можно также использовать готовые порошки в пакетиках.

Для снятия заложенности носа, боли или давления в носовых пазухах можно поставить теплый компресс на нос и лоб; пользоваться назальным спреем с физраствором.

Делайте ингаляции, чтобы справиться с кашлем, насморком, заложенностью носа и сухостью носа. Можно пользоваться паровыми ингаляторами, компрессорными и ультразвуковыми небулайзерами. Обратите внимание, что медики не рекомендуют применять бюджетный вариант с кастрюлей, ведь из-за очень горячего пара возможен ожог слизистой носоглотки и повреждение голосовых связок.

Проветривайте помещение и проводите влажную уборку, используйте увлажнитель воздуха. Ведь сухой воздух – лучшая среда для обитания вирусов и патогенных микроорганизмов.

Что принимать при первых признаках простуды

Самые распространенные безрецептурные препараты, используемые при простуде:

деконгестанты – сосудосуживающие препараты, помогающие облегчить заложенность носа;

антигистаминные препараты – противоаллергические средства, которые помогают предотвратить чихание и облегчают симптомы насморка;

обезболивающие – нестероидные противовоспалительные препараты от простуды: ибупрофен, напроксен и аспирин. Они могут облегчить боль в теле, воспаление и симптомы лихорадки.

Перед приемом лекарства обязательно прочтите инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.

Заметим, что медики не рекомендуют сбивать температуру ниже 38 градусов. Высокая температура – это защитная реакция организма на инфекционный агрессор. Однако температура выше этой оказывает большую нагрузку на сердце. Поэтому при высокой температуре можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, например парацетамол или аспирин.

Высокая температура во время простуды / Фото: УНИАН

Важно: не принимайте антибиотики во время простуды, ведь антибактериальные препараты недейственные против вирусов и даже вредные, потому что вызывают стойкость к антимикробным препаратам. Антибиотики следует принимать только по назначению врача, если он заметил признаки бактериальной инфекции.

Сколько длится простуда

Обычно признаки и симптомы простуды появляются в первые двое суток после инфицирования: кашель, боль в горле, насморк, чихание, головная боль и умеренная лихорадка. Выздоровление от простуды наступает через 2-10 дней, однако некоторые симптомы могут оставаться до трех недель.

Инкубационный период простуды составляет один-два дня. Высокая возможность инфицирования – в течение первых трех дней болезни, но выделение вируса длится до двух недель от появления симптомов.

Простуда / Фото: pixabay.com

Заразна ли простуда

Простуда заразна и передается от больных в основном воздушно-капельным путем, а также через непосредственный контакт и фекально-оральным путем (в зависимости от рода вируса). Передается простуда и контактно-бытовым путем: через предметы, немытые руки, при чихании и кашле, когда частицы вируса разлетаются вокруг.

Человек заразен, пока сохраняется выделение вируса. Пик обычно приходится на второй-третий день, но низкий уровень выделения вирусов может сохраняться около двух недель.

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