Как подготовить иммунитет к холодам: 5 напитков от простуды и вирусов

С этими чаями и напитками можно не бояться простуд, они укрепляют иммунитет и помогают в борьбе с вирусами.

С началом осени также начинаются простудные заболевания у взрослых и детей. Чтобы укрепить иммунитет и поддержать здоровье, в ежедневный рацион следует добавить лечебные напитки. Такие чаи оградят организм от простудных и вирусных заболеваний, и за здоровье своей семьи можно будет не бояться.

Зеленый чай

Этот напиток не только укрепляет иммунитет, он еще помогает в борьбе со свободными радикалами и предотвратит рак. Зеленый чай включает в себя большую часть антиоксидантов, поэтому быстро нивелирует воспалительные процессы. Также в напитках содержатся катехины, обладающие противовирусным и антибактериальным действием. Чтобы усилить лечебные свойства напитка можно пить зеленый чай с медом, имбирем и лимоном. Зеленый чай также включает в себя достаточную долю кофеина, поэтому станет отличным напитком для бодрого утра.

Чай из имбиря

Имбирь – это корень, обладающий мощными противомикробными и противовоспалительными свойствами. Поэтому он лучше подойдет для укрепления иммунитета. Также имбирный чай стимулирует кровообращение, повышает температуру тела и обладает потогонным свойством. Этот напиток помогает снять головную боль, боль в горле, лечит от насморка. Такой чай можно приготовить из свежего корня имбиря с добавлением лимона, меда и мяты.

Сок клюквы

Клюква богата витамином С, который прямо влияет на укрепление иммунитета. Также он способствует повышению упругости и эластичности кожи и сосудов, поскольку участвует в синтезе коллагена. Витамин С способствует активации лейкоцитов, уничтожающих патогенные микроорганизмы. В этом напитке много флавоноидов, способствующих улучшению работы сердца и активности мозга. Сок клюквы можно пить, разбавив водой, с добавлением сахара или меда.

Напиток из шиповника

Шиповник – это витаминная бомба, поскольку содержит рекордное количество витамина С, которое превышает цитрусовые в несколько раз. Также эта ягода богата витаминами группы В, К, Е, Р и микроэлементами – железо, калий, кальций и магний. Морс или чай из ягод шиповника укрепляет иммунную систему организма, повышает гемоглобин, уравновешивает давление и помогает работе пищеварительной системы. Чтобы приготовить напиток из шиповника, нужно залить сушеные ягоды кипятком и настоять 15 минут. В напиток можно добавить мед или сахар.

Свекольный сок

Красная свекла имеет большое содержание фолиевой кислоты, которая способствует образованию красных кровяных телец, предупреждающих анемию. Свекла также содержит природные нитраты, расширяющие суженные сосуды и улучшающие кровообращение по всему телу. Сок из красной свеклы помогает укрепить иммунитет, очищает организм от токсинов и повышает физическую выносливость. Свекольный сок следует смешивать с апельсиновым, морковным или яблочным соком.

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