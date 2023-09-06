В Запорожье в среду, 6 сентября, во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ и мониторинговые каналы.

"В Запорожье раздался мощный взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении медиа.

К слову, воздушная тревога в Запорожской области продолжается с 07:54. Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе, угрозе применения авиационного и баллистического вооружения.

Как сообщалось, около 10:30 6 сентября в ряде областей была объявлена воздушная тревога. "Покраснели" области на востоке, юге и частично центре страны.

Читайте также: