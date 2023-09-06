У Запоріжжі у середу, 6 вересня, під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові канали.

"У Запоріжжі пролунав потужний вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

До слова, повітряна тривога в Запорізькій області триває від 07:54. Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу, загрозу застосування авіаційного та балістичного озброєння.

Як повідомлялося, близько 10:30 6 вересня у низці областей була оголошена повітряна тривога. "Почервоніли" області на сході, півдні та частково - центрі країни.

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