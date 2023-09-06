У Повітряних силах розповіли деталі про нічну атаку росіян

Під час нічної атаки по Україні вночі 6 вересня російські окупанти змінили район запуску ракет. Якщо раніше це був Каспій, то зараз - західніше Енгельса (місто в Саратівській області РФ). Звідти запускають ракети Х-101, Х-555, Х-55.

Деталі нічної атаки ракетами та дронами розповів під час телемарафону речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, ближче до ранку літаки стратегічної авіації атакували Україну. Ракети було збито переважно у центральній Україні. Також була збита балістична ракета. ПС сили повідомляли, що ворог використав один "Іскандер".

"Цілком природна, якщо можна так висловитися, атака від окупантів. Це нічна атака: від вечора вилітають Shahed у переході на наступну добу. Мається на увазі, починаючи з від 23:00. Вони йдуть різними маршрутами", - повідомив Ігнат.

За словами спікера, російські війська наразі атакують переважно південні райони Одеської області, страждає припортова інфраструктура та інші цивільні об'єкти. Зокрема, вночі РФ південного та південно-східного напрямку запустили 25 безпілотників, які вирушили в напрямку Одеської області.

Нічна атака армії РФ

Уночі проти 6 вересня окупанти запустили по Україні 33 повітряні цілі: вісім ракет та 25 дронів. ППО збили 23 об'єкти.

Ближче до опівночі у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку. Стало відомо, що на Україну летять одразу кілька груп ударних дронів.

Під час повітряної тривоги - від 00:34 до 03:16, на Одещині лунали вибухи. Повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони проти російських ударних БпЛА.

Ближче до світанку Україною почала ширитися тривога через запуск крилатих ракет. Зокрема, у Києві спрацювали сили ППО.

Стало відомо, що російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ. Окупанти запустили крилаті ракети та балістику. Минулося без жертв, Втім, на місці падіння уламків виникла пожежа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог кошмарив українців дронами і ракетами! Що відомо про наслідки?

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