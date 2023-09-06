Україною шириться тривога через запуск крилатих ракет

Ворожі ракети зайшли у повітряний простір України через Харківщину.

У низці областей оголосили повітряну тривогу через пуски крилатих ракет з російських бомбардувальників Ту-95МС.

Про це інформують Повітряні сили у Telegram.

"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що ворожі ракети зайшли у повітряний простір України о 4:50 через Харківську область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чи може Росія збивати далекобійні ракети Storm Shadow.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти вкрили вогнем Іванівку в Херсонській області. Поранення отримали двоє людей.

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