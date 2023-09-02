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Військовий експерт розповів про застосування ракет AMRAAM

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Військовий експерт розповів про застосування ракет AMRAAM

Ракети AMRAAM

ЗСУ потрібно більше зброї для підсилення контрнаступу та захисту неба.

Так, Україні мають передати ракети AMRAAM. Наші військові зможуть їх застосовувати на ЗРК та літаках.

Про це в ефірі телемарафону сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Детальніше про ракету

За словами експерта, ця ракета є основною для ведення повітряних боїв майже всіх літаків, які мають відношення до слова "винищувач". AMRAAM є на Harrier, F-15, F-16, F-18, F-22, F-35.

Друге її призначення – використання в зенітно-ракетних комплексах типу NASAMS. Ті, які є в нас на озброєнні, використовують ракети AMRAAM.

Основне про ракету:

  • винятково ППО, для перехоплення крилатих ракет, літаків, гвинтокрилів;
  • її дальність середня, якщо вона наземного базування, дальність коротша, ніж 160 км;
  • належить до ЗРК.

"NASAMS-2 – це ЗРК середнього радіуса дії, нижче за статусом, ніж Patriot і SAMP/T. Але вони дуже добре справляються, коли збивають ракети з моря", – підкресли військовий експерт.

З березня 2023 року американські військові разом з нашими хотіли пристосувати цю ракету до МіГ-29. Були повідомлення, що там є складнощі. 

"У мене повідомлень щодо того, що вона була встановлена, нема. Але, на мою думку, вона використовується нами на МіГ-29 і MСу-27", – припускає Криволап.

Нагадаємо, Пентагон замовляє для України ракети AMRAAM інших модифікацій, які можуть долати відстань 160-180 км. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, цього більш ніж достатньо, аби діставати російську авіацію, не заходячи до зони ураження ворожого ППО.

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Дата публікації
Перегляди
485
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