Міноборони США замовило ракети AMRAAM для України

Дати поставок і кількість ракет, які планують придбати, не розголошують.

Міністерство оборони Сполучених Штатів замовило у компанії Raytheon ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) для українських військових.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.

У повідомленні вказується, що замовлення потрібно виконати до 29 листопада 2024 року.

Дати поставок і кількість ракет, які планують придбати, не розголошують.

Повідомляється, що компанія Raytheon Missiles and Defence (штат Арізона) закупить у різних постачальників ракети AMRAAM на суму 192 млн доларів.

Кошти на закупівлю ракет виділяються з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що

Крім того, ми раніше інформували, що

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