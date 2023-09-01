У Російському МВС гостра нестача кадрів через війну проти України - ISW

Співробітники МВС масово звільняються з роботи через острах бути відправленими на війну проти України.

Російські загарбники відчувають гостру потребу кадрів у своєму Міністерстві внутрішніх справ через війну проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни ISW.

Так, 31 серпня до РФ вступив указ, який фактично скасовує вікові обмеження надходження на службу до МВС, щоб знизити дефіцит кадрів. Документом збільшується граничний вік охочих вступити працювати у МВС РФ з 35-40 до 50-55 років залежно з посади.

Також новий документ скасовує вимогу отримання особистої поруки при вступі на службу, скасовує випробувальні терміни для нових співробітників із військовим стажем, а також дозволяє особам, визнаним непридатними до служби за станом здоров'я, продовжувати службу у зміненій якості.

Джерела повідомляють, що співробітники МВС масово звільняються з роботи через корупцію, погану оплату та примусову роботу як каральні органи на окупованій Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через фейкові сайти Росія збирає інформацію про українських військових та їхні сімʼї.

Крім того, ми раніше інформували, що в ISW проаналізували успішну атаку дронів на Псков.

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