В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через пуски "Калібрів"

Українців закликали не ігнорувати їх та прямувати в укриття та дотримуватися правила "двох стін".

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через пуск ракет "Калібр" російськими загарбниками.

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Про це інформує Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога була оголошена у Київській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій та Одеській областях.

Жителів областей, де зазвучали сигнали про тривогу, закликали не ігнорувати їх та прямувати в укриття та дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Одещину крилатими ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат відповів, чи може Росія збивати далекобійні ракети Storm Shadow.

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