Росія вивела у Чорне море ракетоносій — ОК "Південь"

Йдеться про малий ракетний корабель проекту "Буян-М"
Російські загарбники вивели у Чорне море на бойове чергування один російський надводний ракетоносій.
Про це повідомляє Telegram-канал Сил оборони півдня України.
У повідомленні вказується, що йдеться про малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Дане судно може бути оснащене 8 ракет типу "Калібр".
Так, наголошується у заяві, рівень ракетної загрози залишається стабільно високим.
"Сигнали повітряної тривоги — обов'язкові для реагування. Попереджені — значить озброєні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна веде бої проти Росії за панування над стратегічно важливими газовими та нафтовими платформи у Чорному морі між Кримом.
Крім того, ми раніше інформували, що з порту Одеси вийшло друге судно після припинення РФ "зернової угоди" - балкер PRIMUS.
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