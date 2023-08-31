Росія вивела у Чорне море ракетоносій — ОК "Південь"

Російські загарбники вивели у Чорне море на бойове чергування один російський надводний ракетоносій.

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Про це повідомляє Telegram-канал Сил оборони півдня України.

У повідомленні вказується, що йдеться про малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Дане судно може бути оснащене 8 ракет типу "Калібр".

Так, наголошується у заяві, рівень ракетної загрози залишається стабільно високим.

"Сигнали повітряної тривоги — обов'язкові для реагування. Попереджені — значить озброєні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна веде бої проти Росії за панування над стратегічно важливими газовими та нафтовими платформи у Чорному морі між Кримом.

Крім того, ми раніше інформували, що з порту Одеси вийшло друге судно після припинення РФ "зернової угоди" - балкер PRIMUS.

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